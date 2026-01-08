В резултат на проливни валежи с продължителност над 24 часа, от вчера в община Ивайловград е налице повишен риск, във връзка с което кметът на общината издаде заповед на 7 януари за активиране на Общинския план за защита. Това става ясно от Общината.

Към момента язовирИвайловград“ прелива, без опасност.

Предприети са всички необходими превантивни мерки, извършва се постоянно наблюдение, уведомяване и координация между институциите, в т.ч. областния управител на област Хасково, д-р Стефка Здравкова. Информация е подадена и до съседните гръцки общини. Няма заплаха за населението.

По-усложнена остава ситуацията в района на селата Мандрица, Долно Луково и Меден бук. В село Мандрица реката се е разляла в участъка пред бунгалата в селото, въпреки предприетите укрепителни дейности. Кметският наместник на с. Мандрица е в непрекъснат контакт с хората от селото. За жилищните сгради засега няма пряка опасност.


Всички кметове на населени места подават регулярна информация за състоянието на:

– електрозахранването и водоподаването;

– нивата на реките, язовирите и микроязовирите;

– проходимостта на пътната мрежа.

Общинските пътища се разчистват от паднали клони и дърва.

По информация на ГД „Гранична полиция“ временно е затворен за движение за всички видове моторни превозни средства ГКПП „Капитан Петко войвода“Свиленград, поради стачни действия на протестиращите гръцки земеделци.

От Община Ивайловград ще продължат да следят обстановката непрекъснато.