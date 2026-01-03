„Очаквам ръководството на “Бургасбус” да коригира цената на билета в евро в полза на пътниците и да спази закона!“, заяви кметът на Бургас Димитър Николов. Той обяви още:

„Осигурили сме всичко на "Бургасбус"!

Проекти, които да го превърнат от кретаща общинска фирма с раздрънкани "Чавдар"- и, в дружество с над 100 автобуса, 56 електробуса, зарядни станции, фотовалтаичен парк и система за съхранение на електроенергия!

Осигурили сме проекти, че да има система за позициониране на превозните средства, информация на пътниците в реално време, с мобилно приложение, система за електронно таксуване, видео наблюдение в автобусите и на спирките и какво ли още не!

И не само това!

Всяка година принципалът на Дружеството - Общински съвет гласува средства от общинския бюджет, за да дофинансираме картите на ученици, студенти, пенсионери, многодетни майки, хора с увреждания на двигателния апарат, онкоболни и т.н.!

Дофинансираме и услугата “Позвъни и се вози", за трудноподвижни граждани от дома им!

И единственото изискване, което сме имали към “Бургасбус” е:

На първо място- да спазват закона!

Да се грижат за доброто обслужване на пътниците!

Да обезпечат добре служителите на дружеството, така че да няма криза с кадрите!

Затова новината за "Бургасбус" и закръглянето на цената на билета в евро в разрез със Закона за еврото не подлежи на коментар! Не затова сме вложили толкова усилия!

Ако дружеството е подвело принципала- Общински съвет- пак жалко за всичките усилия през годините!

Очаквам още утре, ръководството на "Бургасбус" да внесе нова докладна в Общинския съвет, в която да коригира в полза на пътниците цената на билета в евро! Спазвайки закона!

Ако не го направи, знам, че представители на принципала ще направят това.

Защото законът не трябва да се коментира, той трябва да се спазва!

И други вариации по темата няма!“.