Лека кола кацна върху мантинелата на пътя между Слънчев бряг и Свети Влас тази сутрин. Зад волана е била млада жена, украинка. "Мантинелата е използвана като рампа и колата е кчена горе. На момичето нищо му няма, Слава богу.", коментира Николай Николаев от групата "Шофьори Несебър", който е заснел и положението на колата след катастрофата.
Зрелищната каскада предизвика и многобройни както остри, така и иронични коментари.

Кадри: група "Шофьори Несебър"