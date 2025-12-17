На 17 декември православната църква чества Свети пророк Даниил (Данаил) и св. три отроци Анания, Азария и Мисаил.



Според библейските предания те били сред юдейските пророци, откарани в плен във Вавилон от Халдейският цар Навуходоносор II, след като превзел Йерусалим и разрушил храма, построен от Соломон.



Имената на четирите пророци се свързват именно с твърдостта и предаността, която те показали пред Божиите закони. Сред разкоша и богатството те не Го забравили, молели се усърдно и се хранели само с хляб и овощия, като се отказвали от храната, която царят заповядал да им дават на неговата трапеза.



Даниил е известен още с това, че разтълкувал сънищата на вавилонския цар, извършил множество пророчества и спасил от смъртно наказание една жена на име Сузана.



При възкачването на Дарий на престола той бил назначен за един от тримата управители на империята. Една от легендите разказва и за чудесния начин, по който бил спасен от лъвовете, в чиято яма бил хвърлен за своята привързаност към вярата на отците и доживял до дълбока старост.



Историята на неговия живот и на делата му са описани от самия него в Книга на пророк Даниил. Самото име Даниел идва от иврит и означава „Бог е моят съдия“. Имен ден днес имат Данaил, Данaилa, Даниeл, Даниeлa, Дани, Дана.



Но Св. Данаил присъства и в традиционната българска култура. Според народните вярвания на този ден особено много почитат всички жени, които ще раждат и имат малки деца. Те трябва да месят питки и да ги раздават на съседите за здраве и за да е плодовита годината и лесно да родят.

Традиции и обичаи

