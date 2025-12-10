Със скандирания „Оставка“, „Мафията вън“ и набралата популярност през последните седмици песен с текст „Когато па..., когато па..., когато падне Пеевски“, с много плакати и развети знамена премина простеста срещу правителството в Бургас тази вечер. Това е вторият мащабен протест в Бургас, заедно с този, който се състоя на 1 декември. Той се проведе на площад „Атанас Сиреков“ в центъра на морския град. На видеостена бяха показани клипове и изказвания, както на опозиционни лидери, така и на представители на упрявлаващите. С възгласи „уууу“ и скандирания „Довиждане“ бяха посрещани думите на политици от държавната власт, като те особено се засилваха по време на реплики от лидера на ДПС Делян Пеевски. Имаше и плакати, сравняващи сегашния кабинет на Росен Желязков с правителството на Пламен Орешарски преди 12 години, когато също имаше вълна от протести-

Въпреки че ораторите, които се качиха на сцената тази вечер, бяха представители на ПП и ДБ, сред събралите се протестиращи имаше много хора, които не са партийно ангажирани. Те споделяха, че искат бъдеще за децата си в България и основният им гняв е срещу корупцията и ограбването на държавата. Сред недоволните граждани имаше бургазлии на различни възрасти - както млади хора, така и семейства с малки деца, възрастни хора. Те масово подчертаваха, че те са се включили в демонстрацията без никой да ги стимулира за това и без никой да ги извова с автобуси. “Мразим ги безплатно“, казаха присъстващи, цитирайки набралия вече популярност от предходния протест плакат.

Започна и подписка с искане оставката на правителството.