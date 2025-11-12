Стефан Генчев – звукорежисьор в Бургас, ни напусна рано тази сутрин. Тази тъжна вест съобщиха колегите му от БНР-Бургас, където Стефан работеше през последните години. „Тези, които го познаваха, знаеха каква страст бяха влаковете за него! Затова, сигурно е тръгнал с най- специалния, за да пусне на някого някъде хубава музика и да го развесели! Пропътувал хиляди земни километри, Стефан разказваше шумно весели истории, удивляваше с познания за непознати места! Такъв ще го запомним-усмихнат на звукорежисьорския пулт! Сърдечен и добър човек! Колегата, който преди ефир винаги казваше –„Лека работа“! Лек път, Генчев! Светло да ти е!“, заявиха колегите му от радиото.

Стефан със страст пазеше спомени от работата си в различни медии в Бургас и ги разказваше с усмивка и вдъхновение. Беше искрен и открит към хората, верен приятел. През последната година и половина смело се бореше със заболяване и до последно не загуби надеждата и усмивката си. Въпреки собствената си битка, даваше кураж и на други хора, попаднали в тежка ситуация.

Светъл път, Стефко! Екипът на БургасИнфо изразява най-искрени съболезнования на близките му.

Погребението ще бъде утре-13.11 2025 г. от 12 часа на бургаските гробища.