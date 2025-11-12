Днес над повечето райони ще преобладава слънчево време. Ще има временни увеличения на високата и средната облачност. Над Източна България облачността ще бъде по-често значителна, временно намаляваща. Ще духа слаб, в Дунавската равнина до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 12° и 17°, за София – около 12°. В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана, предимно висока облачност. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра – около 3°. Над Черноморието облачността ще е предимно значителна. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат 14°-15°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Слънцето в София изгрява в 7 ч. и 14 мин. и залязва в 17 ч. и 7 мин. Продължителност на деня: 9 ч. и 53 мин. Луната в София залязва в 13 ч. и 44 мин. и изгрява в 0 ч. и 15 мин. Фаза на Луната: последна четвърт.
