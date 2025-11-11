На 1 декември в залата на Дружеството на художниците на ул. „Александровска“ 22 ще бъде открита благотворителна изложба в подкрепа на благородна кауза – закупуването на концертен роял за Националното училище за музикални и сценични изкуства (НУМСИ) „Проф. Панчо Владигеров“.

Своите творби безвъзмездно предоставят утвърдените художници Георги Андонов, Станислав Лазаров, Добрин Вътев и Атанас Стоянов – имена, чието творчество отдавна е надскочило пределите на Бургас и България.

Към изложбата се присъединяват и ученици от НУМСИ, чиито картини ще бъдат представени редом до тези на майсторите.

„Това е изложба, която помага чрез изкуството да се изрисува бъдещето на музиката. Художниците, които откликнаха, са като четирима мускетари – не с шпаги, а с четки и палитри, те се борят за доброто. Те не само създават изкуство, но и вдъхновяват младите таланти, като вярват в потенциала им“, сподели Марина Владева, съорганизатор на инициативата.

„Идеята зад събитието е дългогодишна мечта – да бъде осигурен висококачествен концертен роял за нуждите на Музикалното училище. Настоящите възможности не позволяват на учениците да разгърнат пълния си потенциал“, каза Зоя Калафатева от фондация „Солинария“.

„Роялът е повече от инструмент – той е трамплин към световната сцена“, категоричен е директорът на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ Димитър Маджаров.

Потребността от качествен роял не е само за нуждите на младите пианисти – той ще бъде от полза и за инструменталисти, певци и преподаватели, които изискват безупречен акомпанимент.

„Концертният роял е не просто техническо средство – той възпитава слух, развива чувствителността и изгражда високи художествени стандарти. Наличието на подобен инструмент ще даде възможност за провеждане на майсторски класове, осъществяване на професионални записи, организиране на международни конкурси, в които качеството на инструмента е решаващ фактор“, подчертава Калафатева.