„Втората половина на ноември ще продължи с необичайно високи температури и почти без валежи. Все пак е краят на есента и няма как да тръгнем по джапанки, но имаме 4,5 градуса над нормата за месеца.“ Това каза климатологът проф. Георги Рачев пред bTV.

Дъждовете от днешния ден постепенно ще отслабват – първо в Западна България, а по-късно и на изток. Циклонът, който носи облаци и влага, ще се измести, а над страната ще се установи по-стабилно време.

„Сутрините ще станат по-хладни, възможни са рано сутрин 2–3 градуса в столицата. Но през деня ще е приятно – 15–17 градуса през уикенда“, добави проф. Рачев.

Въпреки напредващия календар зимата не бърза. Средните температури остават значително над климатичните норми – на места с 4–5 градуса. Дори в планинските курорти като Банско топлото време ще се задържи поне до 20–25 ноември.

По-хладни сутрини и вероятност за краткотрайни мъгли има главно за Дунавската равнина. В София се очакват леко отрицателни сутрешни стойности към края на работната седмица, но през деня остава меко.

„Не можем да тръгнем по джапанки, все пак е ноември, но времето е повече от благосклонно“, коментира климатологът.

В Банско и по високите части ще е топло за сезона, без трайна снежна покривка в обозримото бъдеще.

Черноморието – остава по-влажно заради влиянието на преминаващите средиземноморски циклони, но без сериозни студове.

Варна – морето е около 16–17°C – над характерното за периода. Нивата на основните водоеми остават добри. Язовир „Искър“ е над 430 милиона куб. м полезен обем – достатъчно за поне две години водоснабдяване на София, дори без валежи.

Ноември у нас продължава с есенно, но по-скоро пролетно усещане. До другия вторник не се очакват сериозни валежи, а в Сливен и Пловдив дори няма да има въобще и ще е топло.

Докато България се радва на необичайна есен, Азия и Тихоокеанският регион се борят с мощни тайфуни. Проф. Рачев подчерта, че преминалият през Филипините тайфун е отнел над 200 живота, а приближава нов мощен циклон.