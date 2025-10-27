Д-р Лорис Мануелян бе отличен с престижен приз по време на церемонията „Лекар на годината 2025“ в категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“. Това е и признание на национално ниво за Регионалната лекарска колегия (РЛК) Бургас.

Наградите се присъждат от Българския лекарски съюз ежегодно на изявени медици с доказан професионализъм, отдаденост и принос към развитието на българското здравеопазване. Отличията бяха връчени по време на церемония в Националния исторически музей.

Д-р Мануелян е дългогодишен лекар и общественик, познат на бургазлии с активната си работа както в сферата на медицината, така и в местното управление. Със своя професионализъм, човечност и ангажираност към пациентите той се превърна в символ на отговорното и сърдечно отношение в лекарската професия. Призът е признание не само за личните постижения на д-р Мануелян, но и за високото ниво на медицинската общност в Бургас.

Ръководството на Община Бургас изказва най-сърдечни поздравления на д-р Лорис Мануелян и му пожелава здраве, енергия и още много успехи в служба на обществото и медицината.