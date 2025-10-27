През нощта след временно разкъсване и намаление на облачността, от северозапад отново ще се увеличи и на места в северозападните райони ще превали, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Вятърът за кратко ще се ориентира от запад-югозапад и ще е слаб. Минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, в София – около 4°. Атмосферното налягане ще се повишава, но ще остане по-ниско от средното за месеца.

Утре преди обяд облачността ще е значителна и на места от северозапад на югоизток ще превали дъжд. На повече места и повече по количество ще са валежите в Югозападна България, а почти без валежи ще се задържи в североизточните райони. След обяд от северозапад облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина силен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°, в София – около 11°.

В сутрешните часове по южното крайбрежие видимостта ще е намалена. През деня облачността ще е значителна и на отделни места по южното крайбрежие ще превали слабо. По-късно през деня облачността ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа умерен и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат 16°-18°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Над планините облачността ще е значителна и на места ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. След обяд валежите ще спират и облачността от северозапад на югоизток ще се разкъсва и ще намалява. Ще духа силен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 7°, а на 2000 метра – около 1°.

През нощта срещу сряда облачността ще намалее и в сряда и четвъртък ще бъде слънчево. Вятърът ще отслабне и в много райони ще стихне, сутрин на места в равнинната част от страната ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в отделни котловини - около нулата и ще има условия за слана. Дневните ще се повишат, в четвъртък максималните ще са между 16° и 21°.