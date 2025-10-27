Осигуровки за пенсията, отпускана от НОИ да бъдат увеличени с 2 на сто от идната година са се договорили партньорите във властта.

Проектобюджетът за 2026 г. предвижда парите за старост да бъдат осъвременени по „швейцарското правило“, т.е. с около 8,6 %.

Разнобой между партиите във властта има по темата дали швейцарското правило да не се прилага само върху пенсията без добавките. Едно от предложенията е всички добавки да бъдат прехвърлени в социалното министерство. Експерти обаче предупреждават, че идеята е доста рискова, тъй като всяко социално плащане е обвързано с критерии и има опасност, в случай че лицата не отговарят на някой от критериите, да загубят съответната добавка.