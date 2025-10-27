Албанската министърка Диела, която е създадена с изкуствен интелект, е бременна и с 83 деца. Това съобщи премиерът на страната Еди Рама, който е на посещение в Берлин.

Рама заяви, че "децата", или асистентите, ще записват всичко, което се случва в парламента, и ще информират законодателите за дискусиите или събитията, които пропускат.

"Всеки един от тях ще служи като асистент на тези, които ще участват в парламентарните сесии, ще води записки за всичко, което се случва, и ще дава предложения на членовете на парламента. Тези деца ще притежават знанията на майка си", каза Рама.

Той очаква системата да бъде напълно оперативна до края на 2026 г.

Рама обясни как ще функционират AI асистентите:

"Например, ако отидете на кафе и забравите да се върнете на работа, това дете ще ви каже какво е било казано, докато не сте били в залата, и ще ви каже на кого трябва да отвърнете. Ако ме поканите следващия път, ще имате още 83 екрана за децата на Диела".

Диела (което означава „Слънце“, бел. ред.) беше назначена през септември, за да направи системата за обществени поръчки в Албания напълно прозрачна и свободна от корупция.

Първоначално стартирана като виртуален асистент през януари на платформата e-Albania, тя помага на гражданите и бизнесите да получат държавни документи.

Министърът, създаден с изкуствен интелект, е представен като жена в традиционна албанска носия.

На Диела е възложена отговорността да взема всички решения, свързани с публичните търгове, като ги прави 100% свободни от корупция. Всяка публична сделка, подадена за участие в тръжната процедура, ще бъде напълно прозрачна, заяви Рама.

Албания е първата страна в света, която официално назначава министър, който не е човек. За разлика от министър за изкуствения интелект, самата Диела е AI субект, съставен изцяло от код и пиксели.