Миналата нощ за пореден път преместихме стрелките

на часовниците си с час назад и така преминахме към зимното часово време. Връщането към работния процес в понеделник

може да бъде трудно и бавно.

Някои хора могат да се чувстват

по-преуморени или разсеяни.

Може да бъде засегната тяхната продуктивност на

работното място.

Зимното часово време

може да предизвика усещане за умора и дори да навреди на здравето. Това може да доведе до повече трудови злополуки, причиняване на катастрофи или разсеяност.

Сред начините за улесняване на адаптацията

е повече излагане на слънце, ако е възможно. "Случаят е подобен на пътуването в много различни часови зони, а необходимото за привикване на организма време е различно за различните хора", каза д-р Едуардо Санчес от Американската асоциация по сърдечно здраве.

Нарушенията в съня

се свързват със сърдечни заболявания, когнитивни проблеми, затлъстяване и др. Объркването на вътрешния "часовник" не влияе само на съня, а и на кръвното налягане, стресовите хормони и метаболизма.