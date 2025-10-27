Лек автомобил, управляван от 37-годишна созополчанка, допуснал пътен инцидент с материални щети, след което напуснал местопроизшествието на улица «Яни Попов» №2 в Созопол. Колата е спряна със звуков и светлинен сигнал пред дом №34 на ул. «Одеса», като водачката е тествана за употреба на алкохол и наркоточни вещества. Установено е, че тя е шофирала след употреба на алкохол с концентрация - 2.65 промила, а втората проба била отрицателна. Жената отказала да даде кръвна проба за химичен анализ. Задържана е със заповед за полицейско задържане за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.