ДРЕШКАТАФЕСТ ще се проведе утре в Бургас, като организаторите обещават това да е най-топлото, най-женското и най-смисленото събитие на сезона.

Освен прекрасните дрехи и находки, които подготвят десетки участници, утре ще ви очакват и чисто нови официални и бални рокли.

След невероятния жест на дизайнерката Мария Диомова, към каузата се присъединява и още един бургаски бутик, който дарява близо 20 нови официални рокли. Всички – на символични цени, всички – в подкрепа на Наско,младият баща, който в момента има нужда от лечение.

Ще има женска енергия, стил, красиви моменти и… добрина, която се усеща във въздуха.

Фестът ще се проведе на 29 ноември, от 11:00 до 19:00 ч., във фоайето и двора на НХК.

“Елате да намерите своята находка. Елате да внесете светлина. Елате да помогнем на Наско заедно”, призовават организаторите.