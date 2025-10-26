

Зимното часово време може да крие рискове за здравето ни. Тази нощ местим стрелките на часовника с час назад.



Смяната на часовото време, без значение дали от зимно на лятно или обратно, причинява изключително голям стрeс на психиката на човек.



При смяната на времето човешкият организъм изживява адаптационен дистрес синдром, коментира кардиологът д-р Жоро Николов:



"Негативно се отразява. Аз съм против да се сменя времето. Като се смени времето всеки организъм, колкото и да е здрав, колкото и да е млад, колкото и да е силен, изживява адаптационен дистрес синдром. Трябва да минат две седмици, за да привикнеш към новото часово време. Сърцето работи с биоток и се разстройва неговата функция. Човек вече трябва да става в друго светлинно време и зрителното възприятие, и умственото възприятие, и емоционалното се променя", споделя той.



Смяната на часовото време, без значение дали от зимно на лятно или обратно, причинява изключително голям стрeс на психиката на човек. Това коментира за Радио Варна проф. Христо Кожухаров, президент на Българската психиатрична асоциация.



До 1 април 1979 година България е била само на зимното часово време. След това се въвежда лятното, а аргументите са основно икономически. Един от тях е, че ще се спестява повече от осветлението. Тези аргументи обаче се поставят под съмнение и до ден днешен, а според повечето експерти в областта на психологията и психичното здраве дискомфортът за организма ни заради часовата промяна не е за подценяване. Проф. Христо Кожухаров, даде следния пример:



"Това е изключително голям стрес за психиката ни. Макар че е спорно кое е нормалното часово време - зимното или лятното, то трябва да бъде само едно. Това време към което организма ни се е нагодил. Всички тези смени на часа, каквито и икономически ползи да имат, ми напомнят за периода по времето на социализма, когато два часа имаше ток и още два часа нямаше. Уж спестяваш, но за времето, в което имаш ток, натоварваш сериозно системата, а когато няма ток - страдаш. Нещо подобно се получава и с нашия организъм.".



При всяка смяна на часа е необходимо известно време за адаптация.