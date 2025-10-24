Д-р Дария Бояджиева успешно премина курс „Graz tutorial: Cardiac imaging”, организиран от Европейското училище по образна диагностика /ESOR/ в партньорство с Медицинския университет в Грац. Обучението бе насочено към специализанти последна година или наскоро сертифицирани рентгенолози, които искат да повишат квалификацията си в областта на образната диагностика на сърцето.

Програмата обхвана компютърна томография и магнитно резонансна томография на сърцето, коронарните артерии и аортата; новите техники на изследване, подготовката на пациенти и планиране за интервенционални процедури. Курсът бе с ограничен брой места, което осигури възможност за индивидуално обучение и активна ангажираност на участниците.

Водещи европейски експерти по рентгенология споделиха своя опит и представиха комплексни случаи от практиката си. Сред лекторите бяха Prof. Christian Loewe, Prof. Michael Fuchsjaeger, Dr. U. Reiter (Австрия), Dr. Marco Francone (Италия), Dr. M.Pirnat (Словения), Dr. M.Radike (Великобритания) и др.

Д-р Ирина Петкова, специалист по образна диагностика от високотехнологичния болничен комплекс взе участие в деветото училище по сърдечносъдова образна диагностика в град Марибор, Словения. Обучението по съвременни техники в кардиоваскуларната образна диагностика имаше за цел да оптимизира протоколите за работа и да запознае курсистите с приложението на изкуствен интелект в кардиологичната радиология.

Сред лекторите бяха водещи европейски и световни специалисти като Maja Pirnat (Словения), Bernd Wintersperger (Канада), Matthias Friedrich (Канада), Birgitta Velthuis (Нидерландия), Alexandros Kallifatidis (Гърция) и много други.

„Тези обучения са отлична възможност младите ни колеги да придобият нови знания в областта на магнитно резонансната томография (МРТ) и компютърната томография (КТ) на сърцето и коронарните артерии, да разширят професионалната си експертиза и повишат качеството и ефективността на работата в отделението по образна диагностика, както и да предадат новите знания и умения на своите колеги.“ - коментира началникът на отделението по образна диагностика д-р Ралица Попова.

И допълва: „Д-р Петкова и д-р Бояджиева реално практикуват КТ и МРТ на сърце още от времето на специализацията си. Освен теория те имат опит с реални пациенти. Трима са колегите, по-тясно профилирани в образната диагностика на сърце. За цяла Източна България МРТ на сърце се прави само в ,Сърце и Мозък’“.