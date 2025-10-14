"Поправката бе ясно намерение да се сложи ръка върху медиите и свободните гласове. Нашите пътища се разминаха по въпроса със свободата на словото. Основната ценност, за които сме настоявали през годините, е именно тя. Влизали сме в остри конфликти още от времето на „Хъшове" с тогава действащи политици и битката за всички за свободата на словото. И тази поправка в закона, която се опитват да прокарат, аз я приех като предателство спрямо цялата ни предишна история. Защото със същите тези хора, с които сме стояли рамо до рамо, сме отстоявали тази ценност. А когато тя изчезне вече няма какво да ни свързва. Затова реших да напусна".

Това бяха първите публични думи на Иво Сиромахов след раздялата му с телевизия „Седем осми" и Слави Трифонов. Признанието доскорошният водещ направи в „Контракоментар с Асен Генов" в платформата Ютуб.

„Моето условие да работя след като беше създадена партията - където очевидно съм извън нея и не споделям нейните цели и идеали, каквито не виждам - беше да имам пълна свобода в телевизията. Досега я имах, при мен можеше да се каже всичко и без монтаж, нямаше опит за цензура. Но е то, че и това се случи. Нямах грам ограничение през годините и това бе причината да работя тук. За мен е важно да спя спокойно и да се гледам в огледалото без да ме е срам от това, което виждам", добави Сиромахов.

Раздялата идва, след като Сиромахов публикува изключително остър текст срещу Тошко Йорданов. Повод за него бяха предлаганите законодателни промени от ИТН, които предвиждат затвор за разкриване на лична информация за публични личности. Много известни личности също не спестиха критиките си в тази насока.

"Имам удоволствието да ви съобщя, че от днес вече не съм водещ в телевизия „Седем Осми". Телевизията поставя ново начало в славния си път към сърцата на суверена. На Слави и Тошко пожелавам здраве, свобода, независимост, щастие, любов, смелост, мъжество, достойнство, чест и ум. Те другото си го имат", написа във фейсбук профила си водещият в телевизията на Слави Трифонов и негов приятел от години - сценаристът, писател и режисьор Иво Сиромахов.

"Свободната журналистика е в онлайн медиите, а не в традиционните", посочи Иво Сиромахов.