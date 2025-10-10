Родители на малки деца да могат да ползват почасов отпуск, за да вземат децата си от градина или училище, предвиждат промени в Кодекса на труда.

Предлага се родителите, ползвали отпуск за бременност и раждане и гледане на дете до 2-годишна възраст, след връщането си на работа да ползват натрупания през това време неползван платен годишен отпуск почасово. Като това да важи до навършване на детето на 12 години.



Предлага се почасовото ползване да е до 1 час дневно, а със съгласието на работодателя до 2 часа дневно. Общата продължителност на почасовите отсъствия не може да надхвърля 2 часа, освен при изрично съгласие на работодателя, пише в промените.



Правото на този отпуск ще се прилага и за бащата, осиновител или за лицето, на което е прехвърлено отглеждането на детето, като баба и дядо, ако още работят.



Целта на промените, според вносителите, е да се улесни съвместяването на професионалния и семейния живот при отглеждане на малко дете. И сега законът позволява ползването на платения годишен отпуск на части, но не е регламентирано това да става почасово, пише в мотивите към законопроекта.



С друга промяна в Кодекса на труда се предлага да отпадне понеделникът като почивен ден, ако официалният празник се пада събота или неделя.



Според депутатите стойността на един допълнителен неработен ден е приблизително 0,16% от годишния размер на произведената добавена стойност. Според тях работодателите се сблъскват със затруднения в комуникацията си с държавните и общински органи, банки и други администрации, което води до забавяне на плащания, срокове и затруднения в дейността им.



Според Асоциация на индустриалния капитал това води до затруднения особено за експортно ориентираните предприятия. Всеки допълнителен неработен ден води до загуби на икономиката в размер на 450-600 млн. лева, а бюджетният ефект се оценява на 180-240 млн. лева, твърдят от АИКБ.