След бедствието, което връхлетя Черноморието и особено Свети Влас в началото на октомври 2025 г., България е изправена пред ново изпитание.

Това пишат метеоролозите от Meteo Bulgaria, след унищожителното наводнение в Бургаско в петък.

Според експертите прогнозите обаче не са окончателни.

Само за два дни паднаха количества дъжд, равняващи се на цялата месечна норма, което доведе до наводнения, евакуации и щети за милиони. Докато водата бавно се оттича от улиците и домовете, синоптиците предупреждават: приближава се втори циклон.

Проливните валежи в началото на месеца наводниха квартали в Несебър, Приморско и най-вече Свети Влас, където цели улици се превърнаха в реки. В селището „Елените“ се наложи масова евакуация чрез системата BG Alert, а десетки автомобили бяха завлечени от придошлите потоци. Макар жертви да не бяха официално потвърдени, щетите са сериозни, а инфраструктурата – силно пострадала.

Нова опасност – втори циклон между 6 и 8 октомври

Метеоролозите предупреждават, че още един средиземноморски циклон ще достигне Балканите в периода 6–8 октомври. Очакванията са за:

Интензивни валежи в Източна и Южна България;

Наводнения по крайбрежието – особено в зони, вече засегнати от първия потоп;

Свлачища по Черноморието и в планините, където почвата е преовлажнена;

Мокър сняг във високите планини, който може да предизвика нови водосборни вълни при снеготопене.

Според прогнозите на нашите синоптици; Черноморието и Югоизточна България остават най-уязвими – Свети Влас, Несебър и Бургас вече са „на ръба“. В Централна и Източна България също се очакват обилни валежи, а в планините – комбинирано натоварване от дъжд и сняг.

Какво следва?

Властите призовават жителите и туристите в рисковите райони да бъдат особено внимателни и да следят прогнозите през следващите 24-42 часа. Хората не бива да преминават през залети подлези, мостове и подземни гаражи, а при възможност да укрепят домовете си и да осигурят електроуреди и ценни вещи на по-високо ниво.

Урок за бъдещето

Поредицата от силни валежи и наводнения е пореден сигнал за уязвимостта на българското Черноморие към климатичните промени.

Липсата на достатъчно отводнителна инфраструктура и застрояването в низини изострят щетите.

Експертите предупреждават, че подобни явления ще стават все по-чести, а подготовката – ключов фактор за намаляване на риска.

Но е важно да сме подготвени и екипът на Меteo Bulgaria отново ще следи и ще Ви информира постоянно, защото ще се окажем за n-ти път неподготвени и изненадани, а с вече преовлажнената почва след изминалите 48 ч., и пасивността на държавата, проблемите, за жалост, са неизбежни. Дано не са катастрофални и с жертви пак...

Само в рамките на първата декада на октомври в немалко места ще падне повече дъжд, отколкото не само цяло лято не е имало, а и през всичките девет месеца до момента.

Буквално до онзи ден имаше станции в страната с годишен валеж (от януари до септември) от порядъка на 200 и малко отгоре л/кв.м. В тази мъчително суха година ще получим една солидна компенсация от... началото на октомври", пишат още от Meteo Bulgaria.