Пътят от Свети Влас до ваканционно селище Елените е затворен за движение, съобщи кметът на Свети Влас Иван Николов.

Във ваканционното селище има разрушена инфраструктура и преместваеми обекти. На място има екипи на противопожарната служба, Областната дирекция на МВР, водолазни екипи, екипи на Спешна помощ и други.

Заради проливните дъждове във ваканционното селище Елените тече евакуация, съобщиха за БТА от пресцентъра на Областна управа - Бургас. Системата за предупреждение BG-ALERT беше задействана с указания за незабавна евакуация и качване на високо.