Община Поморие предупреди гражданите за преминаващ студен атмосферен фронт с интензивни валежи от дъжд от днес до 5 октомври и издаде предписания за кметовете и кметските наместници във всички населени места в региона. С цел подготовка и недопускане на животозастрашаващи ситуации те предварително уведомени да се извърши проверка на речните легла, деретата, мостовете и отводнителните канавки по републиканската пътна мрежа. Концесионерите и наемателите на язовирите са задължени да регулират водните нива до степен, гарантираща безопасната им експлоатация и недопускане на аварийни ситуации с риск от наводнения.



От местната власт уверяват, че вече са проверени и почистени тводнителните канавки на територията на общинската пътна мрежа в Поморие. В 17.00 часа днес ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия /ОбСНРБ/. При възникване на бедствие ръководството и координацията ще се осъществяват чрез предварително създаден щаб.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология се очаква силен вятър: скорост 14-19 m/s (50-69 km/h) и/или пориви до 24 m/s (90 km/h) и количество валежи: 20-35 mm за 24 часа или интензивен валеж – до 30 mm за 6 часа

Администрацията призовава гражданите да обезопасят терасите на домовете си, да затворят всички врати и прозорци при напускане на жилищата, както и да бъдете особено внимателни за летящи във въздуха предмети.