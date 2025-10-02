С празничен концерт Центърът за подкрепа на личностното развитие в Бургас откри новата учебна година на открита сцена „Охлюва” в Морската градина.

Архимандрит Димитрий, протосингел на Сливенска митрополия, извърши празничен водосвет, за да бъде новата година здрава, успешна и благословена.

Официални гости на събитието бяха директорът на дирекция „Образование и младежки политики“ Катя Мишева, която отправи поздравителен адрес от името на кмета на Община Бургас Димитър Николов и Мария Георгиева - главен експерт в дирекция „Образование и младежки политики“ в Община Бургас.

Директорът на ЦПЛР- Бургас Кичка Стефанова поднесе своето приветствие към учениците.

Центърът за подкрепа на личностното развитие - Бургас приема в групите си деца и ученици, участието в школите е освободено от такса.

Заявления се подават по електронен път, изтеглено от ТУК и на адреса на центъра: ул. „Райна Княгиня” 11, в близост до ул. „Богориди”.