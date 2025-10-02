Първият сняг дойде. На прохода Петрохан вали сняг и започва да натрупва, съобщи във Фейсбук страницта си Meteo Bulgaria.

Общини в девет области са с оранжев код за проливни дъждове и силен вятър. В Западна България се очаква довечера дъждът да започне да обръща на мокър сняг. Има опасност от наводнения, а в планините - от горолом. Единствено в областите Разград, Русе, Търговище и отделни общини в областите Силистра и Велико Търново кодът е зелен.

Оранжев код за днес е издаден за областите Видин, Враца, Монтана, Ловеч, София област, Пазарджик, Смолян, Пловдив и Кърджали. Най-големи количества дъжд се очаква да паднат в областите Пловдив, Смолян и Пазарджик. За много общини има предупреждение, че ще натрупа снежна покривка до 10 см, както и за опасност от чупене на клони и падане на дървета от натрупан сняг.

Прогнозите за екстремно време предизвикаха предупреждения от много специализирани сайтове. "Метео Болканс" съобщи, че вълнението на морето ще се усили до 5-7 бала, което означава вълни от 4-5 м. Сайтът предупреждава и за начително покачване на речните нива в обширни части от Западна и Южна България. "Визуализацията, базирана на метеорологичният модел - SPM. Показва потенциално опасни повишения, които на места могат да достигнат до 2-5 метра", пишат от сайта.