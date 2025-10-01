Готови са заключенията по съдебно-медицинската експертиза - към настоящия момент не са налице доказателства относно извършване на сексуално насилие по отношение на детето, както и извършване на блудствени действия с него. Това заяви пред журналисти в Бургас районният прокурор Мария Маркова.

И допълни, че експертизата показва, че няма наличие на увреждания в половите органи в областта на интимната област на детето.

Районният прокурор на Бургас Мария Маркова увери общността, че за делото за насилието в детска градина "Радост" в поморийския град Каблешково е проведена работна среща още през месец юли.

„Извършени са всички необходими процесуално-следствени действия - в това число и разпит на малолетното дете в синя стая, проведени са механизми със съответните институции, начертани са мерките“, допълни тя.