Карциномът на гърдата е болест, която засяга много жени. Тази болест променя живота на цялото семейство, а не само на майка, баба или дъщерята.

Всяка година през октомври в КОЦ - Бургас обръща специално внимание на рака на гърдата. И тази година няма да направи изключение - през целия месец ще провежда безплатни профилактични прегледи при хирург. "Защото вярваме, че профилактиката е първата стъпка към по-ранната диагноза и успешно лечение на тази болест", обявиха от екипа на здравното заведение.

За кого е кампанията?

Кампанията е ориентирана за жени от 35 до 50 години, с фамилна анамнеза (баби, майки, лели по майчина линия с рак на гърдата). Прегледите ще се извършват мануално (палпация ) на млечната жлеза и регионални лимфни възли . При необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания – ехография или мамография.

Как да се регистрирам за безплатен преглед в кампанията за диагностика на рак на млечната жлеза?

Консултации ще се извършват от 01.10. 2025 г. до 31.10. 2025 г., понеделник, сряда и петък от 12:30 ч. до 13:00 ч. в Хирургичния кабинет – 204 на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК в КОЦ-Бургас.

Записване на посочения телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на „КОЦ-Бургас” ЕООД – Регистратура

"Не правим обаче само една стъпка, а продължаваме и след това. Затова през октомври ние сме в розово! Тази диагноза не е присъда, а животът продължава и с нея.

Голямото семейство на Комплексен онкологичен Център – Бургас не спира с мисълта за пациентите си!

В КОЦ – Бургас преди година обявихме, че не просто работим в екип, но и създадохме специализиран екип, който да се фокусира и определя конкретното поведение при всеки пациент с карцином на гърда. Днес това е рутинна практика не само при тази карциномна локализация. И вече надграждаме създаденото до сега.", добавиха от КОЦ-Бургас.

Заповядайте 15.10.2025г.в 17:300 часа в Регионална библиотека „Пейо Яворов“, конферентна зала, за да сложим отново този символ на борбата и живота с карцинома на гърдата.

Една вечер, съчетаваща смях, вдъхновение и кино, за да напомним, че надеждата и подкрепата са по-силни, когато сме заедно.

Програма:

17:30 ч. – Стендъп комедия „Светът на домакинята“ с Деница Кичуков- актриса, стендъп комедиантка и талантлива разказвачка.

- След това – Официален час с вдъхновяващи лектори

- Финал – Късометражно кино с чаша просеко

Ракът на гърдата не е една болест, а съвкупност от различни процеси, започващи в гърдата, но с много различно поведение и лице. Това налага обширно познание и опит, които не може да бъдат придобит за няколко месеца. Работим за създаването на този екип над година и вече виждаме промяна.

Нека заедно отново открием нашата бяла лястовица, която да донесе повече надежда за всеки пациент с рак на гърдата.

“За нас в КОЦ – Бургас борбата с тази и много други карциномни локализации е мисия и отново ще се обединим заедно”, съобщават от здравното заведение.

Бялата лястовица не е просто инициатива това е мисията на целия екип на КОЦ – Бургас!



