Представители на Община Бургас взеха участие в четвърта партньорска среща по проект CLEAR CITIES – Насърчаване на политики за управление на градските отпадъци без въглеродни емисии за устойчиви и безопасни градове, финансиран по Програма Интеррег Европа 2021-2027 в Гьотеборг, Швеция.

В събитието участваха представители и заинтересовани страни от останалите 6 партньори от Испания, Италия, Словения, Нидерландия, Швеция и Румъния, като се обсъдиха и иновативни решения и се обмениха добри практики за управлението на отпадъците с цел устойчиво градско развитие.

Проектът CLEAR-CITIES цели да подобри политиките за управление на отпадъците в партньорските региони с цел установяване на по-ефективни модели за управление на отпадъците с намалени емисии на парникови газове. Проектът акцентира и върху обмена на добри практики и иновативни решения между Бургас и партньорските градове.

Програмата на срещата включваше сесии за представяне на заинтересованите страни, както и предизвикателствата, пред които градовете са изправени, както и иновативни подходи за справяне с тях. Домакините от Швеция показа множество добри практики за транспортирането и извозването на битовите отпадъци, сред които рециклиращ център „Плаваща баржа“. Баржата за рециклиране, намираща се по поречието на река Гьота Елв, е инициатива, която дава възможност на жителите на Гьотеборг да изхвърлят всякакъв вид обемисти отпадъци, без да използват автомобилите си.

Партньорите от Гьотеборг представиха и фирмите, които обслужват битовите им отпадъци - RENOVA, Швеция, както и Envac - световен, иновативен лидер в индустрията за автоматизирано събиране на отпадъци, признат за истински изобретател на пневматичната система за събиране на отпадъци.