Няма нито един шофьор, санкциониран с електронен фиш за превишена средна скорост. От близо 20 дни, след като на 7 септември влязоха в сила промените на Закона за движението по пътищата, с комсомолски плам медиите съобщават за десетки хиляди нарушения, заснети от тол камерите и никакви наказания. Това обявиха вчера от Института за пътна безопасност.

Чрез Пресцентъра на МВР вчера “Труд news” изпрати въпроси до Дирекция “Пътна полиция” към Главна дирекция “Национална полиция”, но до редакционното приключване на броя отговори не бяха получени.

“Нашите данни са от проучване в София и областни дирекции в страната. Имахме и запитване до МВР вярно ли е, че за 20 дни няма наказани за превишена средна скорост, но те нито потвърдиха, нито отрекоха. Истината е, че трябва някакво технологично време за издаване на електронните фишове, но повече от 3 години “Пътна полиция” има Единен център за обработка на нарушенията и това става за няколко дни. Преди 14 години, когато изобщо беше въведен електронният фиш за превишена скорост, данните се обработваха ръчно, издаването ставаше 5-6 месеца след нарушението и хората се шегуваха, че това не е електронен, а електрически фиш”, коментира пред “Труд news” шефът на Института инж. Богдан Милчев, който по онова време беше началник на КАТ-София.

Още от първите дни на август, чули-недочули, че промените в закона влизат след месец, телевизии, радиа, сайтове, ифлуенсъри, тиктокъри и ютубъри започнаха да рекламират тол камерите, които засичат средна скорост. Оказа се обаче, че в първите дни измерването ще е само в 11 сертифицирани отсечки с дължина от 7-8 до 21-22 км. После отсечките станаха 14, а преди два дни - 19. Единственото хубаво бе, че от тол управлението посочиха точно къде са местата на камерите и това може да помогне на съвестните шофьори да избягват глобите.

За първите 10 дни бяха заснети 24 700 нарушения на средната скорост с тол камерии, казаха от АПИ и КАТ. Към момента вероятно сниманите са над 40-50 хиляди, но никой не уточнява колко от тях са моторни превозни средства с българска регистрация и колко с чуждестранна, колко от тях са камиони, автобуси, или леки автомобили. И досега не се съобщава дали тол камерите засичат и средна скорост на моторите.

По данни на Института за пътна безопасност в първите 40 часа - от 0,0 ч на 7 септември до 16 ч на 8 септември са заснети с превишена средна скорост 5541 моторни превозни средства. 2080 от тях са с чуждестранна регистрация. При 1851 от тях нарушението на средната скорост е до 10 км/ч и не се санкционира, а ако е точно 10 км/ч - глобата е 20 лева. Тя става 50 лв., когато нарушението е от 11 км/ч до 20 км/ч. Заснетите тежкотоварни автомобиили са 448, като 85% от тях са с чужда регистрация. Част от тях пътуват транзитно през страната и я минат през страната друг път, за да им връчат електронния фиш - я не.