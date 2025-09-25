През следващото денонощие облачността ще бъде предимно значителна и на места в Западна България и крайните югоизточни райони ще има валежи от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология.

През нощта ще духа слаб и умерен, а утре в Източна България – и силен вятър от изток-североизток. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, максималните – между 18° и 23°. В София минималната температура ще бъде около 12°, максималната – около 18°.

Атмосферното налягане ще бъде по-високо от средното за месеца и ще се задържи почти без промяна.

По Черноморието ще има променлива, по южното крайбрежие – по-често значителна област и на места там ще превали дъжд. Ще духа силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19° и 22°. Температурата на морската вода е 22°-23°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще бъде облачно с валежи от дъжд, по най-високите части на Рила и Пирин – дъжд и сняг. Ще духа умерен и силен източен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 13°, на 2000 метра - около 7°.

През почивните дни ще има значителна облачност. На отделни места, главно в Западна България и югоизточните райони ще има и слаби валежи. Вятърът ще бъде до умерен, в Северна и Източна България – временно силен от североизток. Температурите ще се понижат още и в неделя минималните ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 16° и 21°.