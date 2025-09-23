От 25 до 28 септември 2025 г. Институтът по математика и информатика при Българската академия на науките, под патронажа на ЮНЕСКО и с подкрепата на Фонд „Научни изследвания“ (КП-06-МНФ/2 от 06.06.2025) и Община Бургас, организира Петнадесетата международна конференция „Цифрово представяне и опазване на културно и научно наследство“ – DiPP2025.

Конференцията цели да представи иновации, проекти и научни и научно-приложни разработки в областта на цифровото документирането, архивирането, представянето и запазването на световно и национално материално и не-материално културно и научно наследство. Основен фокус е осигуряването на отворен достъп до цифровизирано национално културно и научно наследство и следването на устойчиви политики за продължаващо му цифрово съхранение и опазване. Лектори по покана на форума са д-р Giuliano Guffrida от Ватиканската апостолическа библиотека, проф. д-р Ioannis Pratikakis от Democritus University of Thrace и проф. д-р Marco Scarpa от University of Messina и др., които ще представят иновативни проекти и технологични разработки в областта на дигиталната палеография.

Престижното научно събитие DiPP2025 ще бъде открито на 25 септември 2025 г. от 12:30 часа в Културен център „Морско казино“ – Бургас.

Съорганизатори: Регионален академичен център на БАН-Бургас; Регионален исторически музей – Бургас; Бургаски свободен университет; Регионалната библиотека „Пейо Яворов“, гр. Бургас, Бургаски държавен университет „Проф. А. Златаров“.

Съпътстващи събития:

─ 16-ти национален информационен ден „Open Science, Open Data, Open Access, Bulgarian Open Science Cloud“.

─ 4-ти информационен ден „Research Infrastructure Services in the Humanities and Social Sciences”, организиран от Институт по математика и информатика – БАН да представи постигнати научни резултати по проект „Национална интердисциплинарна изследователска Е-инфраструктура за ресурси и технологии за българското езиково и културно наследство, интегрирана в рамките на европейските инфраструктури CLARIN и DARIAH (КЛаДА-БГ)“.

Повече информация за конференцията може да се види на страницата на DiPP2025 (http://dipp2025.math.bas.bg/).

Представените на форума научни изследвания и резултати се публикуват в реферираното и индексирано в Web of Science и Scopus издание, достъпно онлайн на http://dipp.math.bas.bg.