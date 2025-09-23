Община Дупница официално обяви смъртта на Янек Миланов, изчезнал преди повече от 5 години.

Известието идва в отговор на молба от Марио Миланов – брат на безследно изчезналия дупничанин.

На основание определение от Районен съд – Дупница е постановено молбата да бъде разгласена. От дирекция ГРАО са съставили граждански акт по повод на обявената смърт.

Янек Миланов изчезна в края на юли 2020г. Тогава за последен път е видян да излиза от дома си в Дупница и да се качва в кола.

Според близките му, той е пътувал с Васил Капланов – Каплата в посока Крайници, след което следите му се губят.

Янек бе обявен за и общодържавно издирване, което не постигна резултат. Граждани също го търсиха под дърво и камък с надеждата да го открият. В Дупница го определят като възпитан, тих, кротък и интелигентен човек, който никога не би влязъл в словесни или физически битки.

Три години след изчезването му, разследването за отвличане бе прекратено от Националната следствена служба.

Предполагаемият му убиец Васил Калпанов - Каплата има богато криминално досие. Близките на изчезналия Янек са категорични, че той е бил убит именно от Каплата, който искал да му отмъсти от ревност. Една от версиите на семейството на Янек е, че Калпанов е ликвидирал Миланов заради тайна любовна връзка със съпругата му. Въпреки това съдът не успя да докаже, че Каплата го е ликвидирал.