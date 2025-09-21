31 пияни водачи са установили служителите на реда за последното денонощие. 13 от тях са седнали зад волана с наличие на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а другите 18 - с над 1,2 на 1000. Петима са отказали тестване.

По време на операцията за спазване на Закона за движението по пътищата вчера са заловени и девет дрогирани шофьори. 11 са отказали да се тестват.

Общо 14 011 са проверените моторни превозни средства от началото на операцията.

Извършен е контрол на 16 452 водачи и пътници. Съставени са 3629 фиша и 837 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.