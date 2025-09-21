На 21 септември 2025 година ни очаква невероятно новолуние и частично слънчево затъмнение в знака на зодия Дева. Този многозначителен транзит ни напомня да бъдем по-внимателни с емоциите си, но също така да не се отдръпваме от любовта. Ще имаме възможности да направим място за романтика, но също така да работим усърдно точно преди началото на сезона на Везни, който настъпва на 23 септември.

Луната ще бъде в тригон с Уран и Плутон, добавяйки повече трансформация, носейки нови приятелства и помагайки ни да общуваме на по-дълбоко ниво. Повърхностните теми няма да бъдат част от този транзит, така че очаквайте да излеете сърцето и душата си на някого, на когото имате доверие. Като цяло, този транзит ни показва, че ако сме блокирали емоциите си, те в крайна сметка ще прелеят и ще изискват да бъдат освободени.

Слънчевото затъмнение и новолунието на 21 септември носят мощна енергия.

Частичното слънчево затъмнение усилва тази енергия, често носейки внезапни промени, съдбоносни възможности и мощни житейски обновявания. Това е време, когато Вселената може да отвори (или затвори) врати по изненадващи начини.

Тези събития се случват в аналитичния и заземен знак Дева, което прави тази лунна фаза шанс да внесем яснота, структура и намерение в ежедневието си. Ако сте жадували за промяна, това частично слънчево затъмнение ще освети областите, в които трябва да се изправите, да се освободите и да започнете начисто.