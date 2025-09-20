Днес ще бъде предимно слънчево, над Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°.

В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който през деня малко ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад, който през деня ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В неделя (21 септември) и празничния понеделник (22 септември) времето ще бъде слънчево. Значителна ниска облачност ще има преди обяд над Източна България, в крайните югоизточни райони е възможно и да превали. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 25° и 30°.

В сряда от запад на изток ще се увеличи средната и висока облачност, все още без валежи. Ще остане сравнително топло. В четвъртък и петък ще има значителна облачност. В четвъртък Западна и Централна България ще има валежи, в отделни - придружени с гръмотевици. В петък валежи ще има главно в източните и планинските райони. Остава с повишена вероятност за локални значителни количества. Температурите ще се понижат с 5-7 градуса.