През нощта ще бъде ясно, а на места в Източна България ще се образува ниска облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Ще духа слаб западен вятър. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в отделни котловини и низини – между 6° и 9°, в София - около 8°. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца.

В събота ще бъде предимно слънчево, над Източна България с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 25° и 30°, в София - около 26°.



По Черноморието ще бъде предимно слънчево с временни увеличения на облачността. Ще духа слаб вятър от запад, който през деня ще се ориентира от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 23° и 25°. Температурата на морската вода ще е 23°-24°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.



В планините ще бъде слънчево, около и след обяд главно над масивите от източната половина на страната ще има временни увеличения на облачността. Ще духа умерен до силен североизточен вятър, който през деня малко ще отслабне. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 13°.



В неделя и понеделник времето ще бъде слънчево. Значителна ниска облачност ще има преди обяд над Източна България, в крайните югоизточни райони е възможно и да превали. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 25° и 30°.

Астрономическата есен тази година ще настъпи на 22 септември в 21:19 ч.