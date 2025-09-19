Международният валутен фонд (МВФ) препоръчва да бъдат затегнати разходите в следващия бюджет. Това каза Фaбиан Борнхорст, който оглавява мисията на МВФ у нас. Днес той се срещна с представители на бюджетната комисия към парламента. Мисията се очаква да приключи на 23 септември.

И още препоръки от МВФ: повишаване на осигуровките и имотните данъци от 2026 година, въвеждане на мултифондовете и премахване на максималния осигурителен праг.

Според Борнхорст е необходимо разходите в следващия бюджет да бъдат свити с 1%. Това трябва да стане чрез овладяване на ръста на заплатите в държавния сектор.

"Препоръчваме да бъдат отвързани част от плащанията от минималната работна заплата, за да се намали натискът", обясни финансистът, цитиран от БНТ.

Той също така препоръчва да отпадне максималният осигурителен праг и тавана на пенсиите, за да бъдат стимулирани хората да плащат повече осигуровки.

Отделно МВФ подкрепя да бъдат увеличени осигурителните вноски още през следващата година. Препоръчаха и реформа в пенсионната система като цяло с укрепване на втори и трети стълб от нея. Това са доброволното и задължително допълнително осигуряване.

От МВФ също така препоръчват да се пренасочат разходите от стимулиране на потреблението, в стимулиране на инвестициите.

Едва след стабилизиране и подобряване на ефективността на разходите България трябва да се замисли и за промяна на данъчната система - от плосък данък към прогресивна.