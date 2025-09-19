Обмудсманът Велислава Делчева посъветва хората при възможност след първи януари да плащат с карти, защото така ще избегнат момента на плащане в български лева и получаване на ресто в евро, което може да доведе до грешки. Весела Караиванова даде начало на кампанията "Пенсиите в евро", предава БТА.



Инициативата е насочена към възрастните хора във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г., обясни тя. Основната цел е възрастните да бъдат информирани и консултирани по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници. От сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става известно, че процесът по превалутирането поражда тревога в немалко граждани, посочи Делчева.



"Нека хората да не бързат да обменят сега левовете в евро, защото банките все още взимат такси за тази услуги. След 1 януари всеки спокойно може и в БНБ, и в останалите банки без такса да обмени парите си", каза още Делчева.





Омбудсманът обърна внимание и на възможността за осъществяване на телефонни измами, предлагащи обмяна на левове. "Няма институция, която да ви звъни по телефона или да ви подканва да обменяте левове в евро", каза тя. И изтъкна, че хората трябва да са внимателни и при предложения за преподписване на договори. "Всички договори автоматично се превалутират в евро спрямо официалния курс", посочи още Делчева. Няма да има никой от 1 януари, който да е с намалена, променена или спряна пенсия. Това се отнася и за обезщетение за майчинство, бременност и раждане, както и за отглеждане на дете, за инвалидна пенсия или временна нетрудоспособност. Всичко ще се превалутира в полза на гражданите.





Превалутирането на пенсиите ще стане по официалния курс, така че няма някаква опасност някой да загуби дори и минимален доход, посочи още омбудсманът. Освен с администрацията на омбудсмана, НОИ е започнал такава кампания и в домовете за възрастни хора. Нито едно плащане няма да бъде загубено, променено или отказано, подчертават от институцията.



Омбудсманът посочи, че държавата е предприела необходимите мерки относно покачването на цените и контролните органи трябва да си свършат работата.



Призовавам гражданите, ако имат притеснения за нарушени права - обаждайте се на омбудсманството, каза още Велева. По време на срещата бяха раздавани и брошури, предоставени от финансовото министерство, които визуализират преизчисляването на рестото по официалния курс - 1 евро = 1,95583 лв. За улеснение на възрастните хора, които боравят с мобилни телефони - при сканиране на QR код, отпечатан на дипляните, ще могат в реално време да преизчислят левовете в евро и стотинките в евроцентове.