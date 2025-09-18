Годишните данъчни декларации за доходите от настоящата година, които ще бъдат подавани в началото на 2026 г., ще бъдат попълвани в лева, въпреки че вече ще бъдем в еврозоната. Това обясниха по време на Информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България, която се състоя в Божурище.

Директорът на Националната агенция за приходите (НАП) - София област Валя Крумова обясни, че един от основните въпроси за данъчно задължените лица е свързан с подаването на данъчните и осигурителните декларации. Тя уточни, че декларациите за отчетния период 2025 г., които ще се подават през 2026 г., ще бъдат изготвени в лева.

По отношение на касовите бележки Валя Крумова обясни, че в момента върху тях се изписват стойността в лева и след това в евро. От 1 януари 2026 г. водеща валута ще бъде еврото, а левовата стойност ще се отбелязва след него. Тази практика ще продължи до август 2026 г., когато на касовите бележки ще остане само евро. Крумова допълни, че НАП вече извършва проверки дали касовите апарати отразяват и двете валути. Тя подчерта, че търговците не са задължени във фактурите си през януари 2026 г. да посочват и левове, и евро - достатъчно е да отбележат сумите само в евро.

Информационните срещи, организирани от Комисията за защита на потребителите (КЗП), продължават в петък в Мизия, Цар Калоян, Асеновград, Ивайловград и Петрич.

Жанета Садразанова, главен инспектор в КЗП, съобщи че от 1 януари 2026 г. в България ще бъде въведено еврото при фиксиран курс 1,95583 лв. за 1 евро. Садразанова обясни, че сумите по всички банкови сметки в лева ще бъдат автоматично превалутирани в евро по курса на БНБ, а при закръгляване ще се закръгля до втората цифра след десетичната запетая, като ще се взима предвид третата цифра след нея. По отношение на всякакъв вид договори, които вече са сключени, Садразанова каза, че ще запазят своите условия.

Тя уточни, че в периода 8 август 2025 - 8 август 2026 цените ще се изписват едновременно в лева и в евро. През януари при плащане в лева търговците ще връщат ресто в евро. Цените на закупените онлайн стоки в лева, при които възникне рекламация след 1 януари, ще се възстановяват на потребителите в евро.