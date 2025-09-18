Една от основните цели на Министерството на културата (МК) е да развиваме програма за равен достъп до култура през програмите и изискването на Европейската комисия, въобще на европейското законодателство за развитие на регионите, каза на днешното заседание на Комисията по културата и медиите в Народното събрание заместник-министърът на културата Георги Султанов в отговор на въпрос на депутата Хюсеин Хафъзов от ДПС.

„Веднъж имахме вече възможност с колегите да зададем въпрос за законодателната програма на МК, тъй като, преглеждайки законодателната програма на Министерския съвет за периода юли-декември 2025 година, виждаме, че има едно предложение на МК и то е във връзка със законопроект за изменение, допълнение на Закона за закрила и развитие на културата. Въпросът ми е имате ли други законодателни инициативи. Доколкото си спомням, бяхте поел ангажимент да ни предоставите някакъв календар или програма с други законопроекти, които бихте могли да предложите в пленарна зала и на Народното събрание“, каза Хафъзов. Въпросът му бе към присъстващия на заседанието министър на културата Мариан Бачев, който предостави правото на отговор Султанов.

„Подготвяме няколко стратегически проекта, свързани на първо място с добавяне на допълнителна компонента към финансирането на държавните културни институти, за да могат да бъдат мотивирани да достигат до населени места под 50 000 души. Така че стойностното изкуство да може да достигне до тези региони“, каза Султанов.

„Вторият компонент, който разработваме, е ваучер за култура за групи в риск. Това включва тази група, в която аз участвам – за превенция на насилието при младежите, за използването на непозволени средства и химикали. Същото се отнася и за пенсионери, които са на минимална пенсия, както и хората, които нямат възможност да си позволят достъп до изкуство и култура. Тези ваучери не са свързани само със сценични изкуства, те са свързани с посещения на музеите в регионите, така че да има достъп и развитие на нови публики, за всички паметници на културата и за всички произведения на изкуството, които представяме“, каза още заместник-министър Султанов.

Ще се постараем МК, в доста съкратени срокове, да представи нов закон за радио и телевизия, закон за авторското право и закон за меценатството, каза Тошко Йорданов, председател на медийната комисия в Народното събрание.

„И в сферата на художественото образование вече влязохме в добър контакт с Министерството на образованието. Успяхме да достигнем до споразумение, така че нашите училища по изкуства да запазват бройките часове по специални предмети, така че да разчитаме, живот и здраве, следващите поколения да поемат по пътя на изкуството и на културата“, каза още Султанов.