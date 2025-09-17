Центърът за обществена подкрепа – Бургас отбеляза 20 години дейност с тържествено събитие, уважено от кмета на Община Бургас Димитър Николов, представители на Районен съд – Бургас, Районна прокуратура, ОДМВР – Бургас, Община Бургас, социални институции, партньори и дарители.

„Виждам в очите на доволните родители и най-вече в усмихнатите, интересувам как се случат нещата. Но какво да ви кажа, сега е лесно, има перфектен ръководител и страхотен екип. Помня първите дни, когато беше много сложно, но се радвам, че преодоляхме тези моменти и намерихме най-доброто решение. Сега ЦОП е пример и дори идват от други градове, които да ползват нашия опит“, сподели кметът Димитър Николов.

„Благодаря за подкрепата, която получаваме от партньори и съмишленици, защото най-важният капитал са хората и те дават сърце и душа за това, което правим и ние сме това, което сме, защото зад гърба си имаме една армия от хора, които ни помагат. Всички днес, които сте в залата, имат съществен принос за това. Сърцето на ЦОП ще продължава да бие за всичките деца и семейства. И се надявам и в следващите години да сме заедно един до друг“, заяви управителят на ЦОП-Бургас Мария Атанасова.

По повод юбилея бяха връчени 20 отличия „Кристално сърце“ – символ на чистотата, силата и отдадеността в общата мисия за подкрепа на децата и семействата.

Събитието събра минало и бъдеще – първите стъпки на услугата и новите ѝ предизвикателства. В емоционална атмосфера деца и родители, колеги и приятели споделиха послания на признателност, а тържеството се превърна в истински празник на общността.