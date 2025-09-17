За възстановяване на ограничителни системи в следващите дни ще се променя организацията на движение в участъка между 5-ти и 54-ти км на Автомагистрала „Тракия“ на територията на Софийска област, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

На 17 и 18 септември от 9 ч. до 16 ч. поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в участъка от 5-ти до 54-ти км, в платното за Бургас. Трафикът ще се пренасочва в активната и аварийната лента.

Между 19 и 21 септември от 9 ч. до 16 ч. поетапно ще се ограничава изпреварващата лента в отсечката от 13-ти до 54-ти км, в посока София.

Промените в организацията на движение са свързани с възстановяване на мантинели повредени при пътно-транспортни произшествия.

На 17 септември от 9 ч. до 19 ч. движението в участъка от автомагистрала „Тракия“ между 26-ти и 24-ти км, в посока София, и между 23-ти и 24-ти км, в посока Бургас, ще се осъществява в активните и аварийните ленти. Ще бъде ограничено преминаването в изпреварващите ленти за асфалтови дейности в отсечката на територията на Софийска област.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но предприеманите дейности са необходими, за да се осигури безопасността на движение през съоръженията. Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.