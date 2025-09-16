4-годишният Марти, който беше прегазен от АТВ в Слънчев бряг, е в стабилно състояние и е изведен от реанимация. Детето е настанено в детската неврохирургия на болница "Пирогов", където продължава лечението, съобщиха от болницата за bTV. Извършва се и рехабилитация.

Припомняме, че Марти бе блъснат заедно с майка си - 35-годишната Христина. За съжаление тя загуби битката за живота си и почина, две седмици след инцидента. Никола Бургазлиев удари още 4 души с АТВ на 14 август в Слънчев бряг.

Невръстрият син на Христина - Мартин бе тежко ранен при инцидента и бе транспортиран в болница „Пирогов“ в София. Майка му бе в болницата в Бургас в изключително тежко и по думите на лекарите – „необратимо състояние“ - мозъчна смърт. Малко по-късно и сърцето й отказа.



След смъртта на 35-годишната Христина, ударена от АТВ в „Слънчев бряг“, Окръжната прокуратурата в Бургас промени обвинението срещу 18-годишния Никола Бургазлиев в по-тежко - в причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици.

След двучасова среща с прокурора, Бургазлиев казва само една дума –„съжалявам“.