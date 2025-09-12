Барселона, Майорка, Амстердам... Всички тези места имат едно общо - те са претъпкани с туристи, което оказва силен натиск върху местните общности.

Испания въведе нови закони за ограничаване на краткосрочните ваканционни наеми, докато все повече градове въвеждат туристически данък, за да намалят въздействието на свръхтуризма. Пренаселеността е неприятна както за местните жители, така и за посетителите, които искат да се отпуснат по време на ваканцията си - но за щастие все още има много места, които не само с радост приемат посетители, но и активно ги приканват да дойдат и да останат.

Всяка година компанията за групови пътувания Intrepid Travel съставя своя Not Hot List, списък, класация на най-добрите нововъзникващи дестинации за следващата година. Списъкът за 2026 г. току-що беше публикуван и предлага чудесни предложения за пътувания през следващите 12 месеца - както казва Intrepid, това са места, където "туризмът, когато е направен правилно, може да доведе до голяма промяна".

На първо място е живописният остров Тиуай, разположен край бреговете на Сиера Леоне. Тази африканска държава започва своето десетгодишно "пътуване" за привличане на повече туристи, като по-рано тази година бяха пуснати директни полети от Лондон.

Според Intrepid, "това, което отличава Сиера Леоне, е нейната неподправена автентичност" - а остров Тиуай е "убежище на редки флора и фауна". Островът беше обявен за обект на световното наследство на ЮНЕСКО през юли и остава до голяма степен недокоснат от човешка ръка. На практика това е място, което можете да посетите само веднъж в живота си.

На второ място е Тяншан отдалечена планинска верига в Киргизстан. По време на посещението си ще отседнете в традиционна юрта и ще се потопите в "местния номадски живот". Това е мястото за вас, ако искате да се разхождате по рядко използвани планински пътеки, водени от местни жители, и да се насладите на спиращи дъха гледки - или, както казва Intrepid, ако търсите "пътуване, което лекува, вдъхновява и променя начина, по който виждате света".

Сиера Норте в мексиканските планини заема трето място. Този планински регион функционира по "общностно-управляван" туристически модел, при който печалбите се разпределят между местните жители, а броят на посетителите е строго ограничен. Тук ще откриете вкусна храна, вулканични сауни и смайващи панорамни гледки.

В Not Hot List са включени общо 10 подценявани места, обхващащи четири континента.

10-те нововъзникващи дестинации в Not Hot List на Intrepid