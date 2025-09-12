Единствената реликва, съхранена от земния живот на Божията Майка до днес- Честния и Свещен Пояс на Пресвета Богородица пристига в Бургас за поклонение и благословение, по покана на Негово Високопреосвещенство Сливенския митрополит Арсений и с благословението на Негово Високопреосвещенство Димитриадския митрополит Игнатий от Гръцката православна църква.

Светинята се пази в манастира „Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос, Гърция, и ще бъде донесена в България от Геронтиса Нимфодора, игумения на светата обител.

Тържествено посрещане на св. Пояс в Бургас ще бъде на 14 септември пред катедралния храм „Св. св. Кирил и Методий“ в 18.00 часа.След това с Литийно шествие по ул. „Александровска“ и ул. „Успенска“ тя ще бъде пренесена до храм „Св. Богородица“, където ще бъде отслужена Архиерейска празнична вечерня.

Свещената реликва пристига в бургаския храм "Св. Богородица" на големия хрисниянски празник Кръстовден /14 септември/ и ще остане до 17 септември, когато е Надежда, Вяра и Любов.

През тези дни храмът ще бъде денонощно отворен за всички вярващи, които искат да се поклонят на светинята – за здраве, за изцеление от болести, за благословение на бездетни съпрузи, за утеха в душевни и телесни страдания и за покровителство над децата, семействата и родителите.

***

Кратки сведения за Пояса на Пресвета Богородица

Според Свещеното Предание, поясът бил изтъкан от Пресвета Богородица собственоръчно от камилска вълна. След Нейното Успение Тя го предала на св. апостол Тома. През вековете светинята е била съхранявана първо в Йерусалим, после в Кападокия, а оттам пренесена в Константинопол.

Дълги години се е пазела във Влахернския храм и във византийския дворец. С нея се е изцелила императрица Зоя, съпругата на император Лъв VI Мъдри.

През XII век Църквата установила празника на Честния Пояс на 31 август.

По-късно реликвата преминала през България и Сърбия, а в края на XIV век княз Лазар я предал на Ватопедския манастир в Света гора, където се пази и до днес. Части от пояса се съхраняват и в Кипър, Грузия, Италия, Сирия, както и в манастира „Панагия Като Ксеня“ в гр. Волос.

Безбройни са свидетелствата за чудеса и благодатна помощ, които Пресвета Богородица извършва чрез този Свещен Пояс – за изцеление, за благословение на семейства, за покров над деца и за утеха на всички, които с вяра прибягват към Нейното застъпничество.