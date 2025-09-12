Празникът на „Меден рудник“ е обичано местно събитие, което традиционно се провежда в средата на месец септември. За петнадесета година жителите и гостите на комплекса отново ще празнуват с песни и танци, благодарение на финансовата подкрепа на Община Бургас и организацията на Народно читалище „Паисий Хилендарски 1928”.
Празникът започва в събота, 13 септември, с поднасяне на венци и цветя пред паметната плоча на първите заселници. Тя се намира в двора на ОУ "Найден Геров", а церемонията е с начало в 10:00 часа.
Както винаги, празникът ще премине с много песни и танци, а за финал ще има и пищна заря.
Програмата включва:
10:00 ч. – ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ ПРЕД ПАМЕТНИКА НА ОСНОВАТЕЛИТЕ НА „МЕДЕН РУДНИК” /В ДВОРА НА ОУ „НАЙДЕН ГЕРОВ”/
17:00 ч. – ДЕТСКА ПРОГРАМА
С участието на :
ДЕТСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ЗВЪНИКА” ПРИ НЧ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1928”
ДГ „ДЕЛФИН”
ДГ „ПИНОКИО”
ТАНЦОВА ШКОЛА „БАЛЕРИНА“
ГАЙДАРСКА ШКОЛА „ЯСЕН МЕСЕЦ” ПРИ НЧ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ 1928”
17:30 ч. - НАДИГРАВАНЕ И НАДПЯВАНЕ НА БУРГАСКИ САМОДЕЙНИ ГРУПИ
ДАМСКА ФОЛКЛОРНА ГРУПА „ОРХИДЕЯ” КЪМ ПК ”ДЕМОКРАЦИЯ”
ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ „ЛАЗУР”
ФОЛКЛОРЕН ТАНЦОВ КЛУБ „ПЛАМЪК”
18:00 ч.- ПРОФЕСИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН АНСАМБЪЛ „СТРАНДЖА“
19:00 ч. – ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕТО НА ОРКЕСТЪР „БУРГАС” СОЛИСТИ –КРИСТИНА СТОЙКОВА И ЯНА БИЮКОВА И ГОСТ ИЗПЪЛНИТЕЛ ЖЕЧКА СЛАНИНКОВА
21:45-22:00 ч. – ПРАЗНИЧНА ЗАРЯ
ЗАПОВЯДАЙТЕ ДА СЕ ПОВЕСЕЛИМ ЗАЕДНО В Ж. К. „МЕДЕН РУДНИК”
НА КРЪСТОВИЩЕТО НА УЛ. „КООПЕРАТОР” И УЛ. „ПЕТРОВА НИВА”
НА 13 СЕПТЕМВРИ 2025 ГОДИНА
