България ще има една от най-строгите регулации по отношение на безопасността на атракционите, заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов по време на изслушването си в ресорната парламентарна комисия.

„Нашата, на Кипър и на Гърция, ще бъдат трите най-строги регулации по отношение на безопасността на атракционите“, каза вицепремиерът, цитиран от БТА.

Законопроектът за общите изисквания за безопасност при предоставяне на атракционни услуги, представляващи източник на повишена опасност, беше публикуван за обществено обсъждане по-рано тази седмица, отбеляза Гроздан Караджов.

Със законопроекта се уреждат за първи път на национално ниво общите правила за безопасност при предоставяне на атракционни услуги с повишен риск, информират още от ведомството. Той предвижда ясни правила за регистрация и контрол на доставчиците на атракционни услуги. Въвежда се публичен регистър на операторите на атракционни услуги към Министерството на туризма, който става задължителна стъпка за извършването на дейността.