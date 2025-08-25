Мечка с малко мече е нападнала мъж от девинското село Лясково. Инцидентът е станал в събота, когато Димитър Кибарев е разхождал две ловни кучета в гората.

За случая съобщи БТА, като се позова на кмета на Девин Здравко Иванов, който е и председател на Сдружение на ловците и риболовците „Ловно-рибарско дружество“.

„Когато мечката го е нападнала, кучетата са се хвърлили върху нея и той е успял да се скрие. Тя се е борила с кучетата, след което и с него. С малко мече е била и може би заради това го е нападнала“, посочи Здравко Иванов.

За щастие, мъжът няма сериозни наранявания. Има дълбока рана на ръката.

Според кметът на Девин популацията на кафявата мечка се разраства и трябва да има план за действие. В момента мечките са в особен режим и могат да бъдат отстрелвани само ако се докаже, че са стръвници и нанасят щети.

„Трябва да се направи таксация и всяка година, както е с другия вид дивеч, да има план за ползване годишно там, където гъстотата на мечките е голяма“, каза Здравко Иванов.

Майката на пострадалия мъж разказа, че инцидентът е станал на около два километра от село Лясково. Докато мечката се е борила първо с кучето, а после и със сина ѝ, малкото мече се е качило на дърво.

Жената допълни, че раната на сина ѝ е на кутрето на едната ръка и в момента са в болницата в Девин, като предстои мъжът да бъде прегледан от хирург.

По думите на директора на РИОСВ в Смолян Екатерина Гаджева нито в инспекцията, нито в Държавното горско стопанство в Михалково и на спешния телефон 112 не е получаван сигнал за нападнат от мечка човек. В регионалната инспекция са научили тази сутрин от социалните мрежи.