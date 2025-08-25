Стартира лятна кампания, която вече тече, предназначена за всички активни потребители на приложението URBO City, с която можете да спечелите ваучери за безплатно паркиране в зона. Ваучерите важат за всеки един град, в който оперира приложението.

Кампанията е активна до 15 септември 2025г. Печелившите ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез специализиран софтуер и обявени на 18 септември в каналите на URBO City. Победителите ще бъдат потърсени лично на посочените телефон и имейл.

Какви са правилата за участие в играта?

1. Необходимо е да бъде изтеглено приложението URBO City от Google Play или App Store, както и да бъде направена регистрация, която е напълно безплатна.

2. След изтегляне на апликацията, следва да се регистрира автомобил (могат да бъдат добавени повече от един)

3. Паркирайте поне 5 пъти в зона или частен паркинг през приложението в периода на кампанията (това означава плащането да е извършено през апликацията).

След изпълнение на условията автоматично участвате в жребия за награди: 2 ваучера по 200 лв; 3 ваучера по 100 лв; 6 ваучера по 50 лв.

Ваучерите се зареждат във вашия дигитален портфейл в приложението URBO City и могат да се използват безсрочно във всички зони за паркиране и частни паркинги в 20+ града в България.

Допълнителна информация

• Възможно е участие с повече от един автомобил в рамките на един профил.

• Няма ограничение за града или зоната в която паркирате – условието е плащането да бъде направено през апликацията.

• В играта участва всеки, който има изтеглена апликацията и паркира активно през нея. Не се изисква нищо повече от регистрация и поне 5 паркирания, за да участвате.

За повече информация: https://urbo.bg/%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0/

Няма ограничение в градовете, в които паркираш, стига да са част от картата на URBO City. Ето и кои са те: София, Габрово, Слънчев Бряг, Кърджали, Бургас, Разлог, Балчик, Асеновград, Ямбол, Хисаря, Несебър, Чирпан, Приморско, Китен, Сливен, Банско, Силистра, Стара Загора, Пазарджик, Св. Константин и Елена, Поморие.

Както и всички частни паркинг локации, които ще намериш в мобилното приложение.