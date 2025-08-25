"Човешките възможности са по-големи от това, което си представяме" . Това твърди Цанко Цанков , който плува без прекъсване, неопрен и помощни средства в река Дунав повече от едно денонощие. Плувецът в екстремни условия постигна този впечатляващ резултат през почивните дни. Маратонът му в открити води започна в събота във Видин и завърши в неделя в Оряхово, където местната управа беше подготвила трогателна церемония за посрещането му.

"Смисълът на тези прояви е да дадем пример, особено на младите хора" каза рекордьорът.

"По-скоро се чувствам като човек, който е положил необходимия труд и съм постигнал целта, която съм си поставил". Така Цанко Цанков обяснява, защо се усмихва, след като е плувал без прекъсване 24 часа 30 минути и 8 секунди в река Дунав . В неделя бургазлията излезе от речните води на брега край Оряхово, след като ден по-рано се потопи в голямата река край Видин. За да си перфектен плувец, явно трябва да си стъпил здраво на земята или казано без преносен смисъл - да имаш стратегия за действие.

" Най-важното нещо в плувния маратон е разпределението на силите и това е нещо, което знам от по-мъдри и възрастни състезатели от мен. Силите трябва да се разпределят правилно и да се съхраняват до самия финал. Именно затова аз си разпределям по такъв начин силите, че да мога да имам сили до самия финал и да мога да изляза на крака и в съзнание. Винаги пазя един резерв от сили, който да ми служи за тези финални метри, които са изключително трудни".